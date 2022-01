Lockdown e Super Green pass: da oggi cambiano di nuovo le regole

Lotta al virus

Trasporto scolastico, deroga fino al 10 febbraio all'uso del Green pass

Da oggi, lunedì 10 gennaio 2022, cambiano di nuovo le regole ed entrano in vigore quelle più importati previste dal Decreto Festività, approvato il 23 dicembre 2021.

Cambiano di nuovo le regole: lockdown per i non vaccinati

A partire da oggii, lunedì 10 gennaio 2022, entrano in vigore le regole previste dal Decreto Festività approvato lo scorso 23 dicembre 2021. Ciò che cambia è l'estensione del Super Green pass che da domani servirà per accedere a una serie di servizi. In sostanza, quindi, per i no vax rimangono pochissime attività concesse, si parla infatti di lockdown per i non vaccinati.

Nuove regole in vigore da lunedì 10 gennaio

Il Super Green pass sarà obbligatorio per accedere ad attività e servizi essenziali come i mezzi pubblici o per bere un caffe al bancone del bar. Di fatto, il Green pass rafforzato "supera" le zone a colori: le restrizioni valgono ovunque per i non vaccinati. L'unica eccezione è la zona rossa, dove i divieti saranno estesi a tutti.

Nello specifico, il Super Green pass è necessario per:

Utilizzo dei mezzi pubblici (a lunga e a breve percorrenza, compreso trasporto pubblico locale)

Accesso a alberghi, centri congressi e strutture ricettive

Partecipazione a sagre, fiere, feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (matrimoni, battesimi)

Accesso a impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici

Accesso a servizi di ristorazione ( anche all’aperto )

) Consumo al bancone in bar e ristoranti

in bar e ristoranti Accesso a palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all’aperto

Accesso centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto

A questo link è disponibile la tabella aggiornata delle attività consentite nelle varie zone colore.

E chi non possiede il Super Green pass?

Per chi non possiede un Super Green pass da vaccinazione o guarigione da coronavirus, inizia un vero e proprio lockdown in quanto, di fatto, è consentito solo andare a lavorare e fare la spesa (oltre che andare in farmacia). Le restrizioni, però, non finiscono qui: da febbraio saranno pieni anche gli effetti del decreto del 5 gennaio 2022, che impone l'obbligo vaccinale (anche per andare a lavoro) per tutti gli italiani che hanno più di 50 anni (compresi).

Cambiano di nuovo le regole, il calendario dei nuovi obblighi:

1 febbraio 2022

Scatta la sanzione di 100 euro per gli over 50 che non si sono vaccinati.

Obbligo di Green pass base per entrare in uffici pubblici, poste, banche e negozi.

Durata del Green pass vaccinale ridotta a 6 mesi.

15 febbraio 2022

Obbligo di Green pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e liberi professionisti di almeno 50 anni.