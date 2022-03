Colpito da malore, 77enne muore in vacanza in Thailandia

Lutto

Gianmaria Maggioni, 77enne di Airuno, ha perso la vita nei giorni scorsi a Patong in Thailandia, dove si trovava da novembre per trascorrere il periodo invernale, come già faceva da diversi anni. Il pensionato, che nella vita aveva lavorato come geometra e come tassista a Milano, è stato ritrovato riverso a terra nell'alloggio che occupava nella giornata di lunedì, colpito con ogni probabilità da un malore di carattere neurologico. Giovedì, poi, i fratelli Ernesto e Luciano hanno ricevuto la triste notizia della sua morte, che in breve tempo si è diffusa in tutto il paese. Ad Airuno Maggioni infatti era molto conosciuto per il suo impegno come volontario degli Alpini, soprattutto come addetto alla cassa alla consueta Festa Alpina. Il volontario era però iscritto alla sezione di Valgreghentino ed era molto noto a livello provinciale perché al raduno sezionale dell'Ana di Lecco al Pian delle Betulle aveva il ruolo di speaker. Al momento non è stato ancora fissato il rientro della salma in Italia.