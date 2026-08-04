Diverse biciclette, e-bike e un monopattino elettrico sono stati rinvenuti dalla Polizia Locale di Colico nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I mezzi, presumibilmente di provenienza illecita o comunque riconducibili ai rispettivi proprietari, sono ora oggetto delle verifiche necessarie per poter essere restituiti.

Colico, ritrovate biciclette, e-bike e monopattini elettrici: la Polizia Locale cerca i proprietari

In particolare, gli agenti hanno recuperato due biciclette del marchio CANYON, oltre a una ROCKRIDER, una SPECIALIZED, una FELT e un monopattino elettrico NAVEE.

L’attività rientra nel più ampio lavoro quotidiano svolto dalla Polizia Locale di Colico, impegnata nella tutela della sicurezza urbana e nella salvaguardia del patrimonio dei cittadini.

L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro degli operatori, sottolineando l’importanza della presenza costante sul territorio.

«Tenere il territorio e i suoi cittadini al centro delle nostre priorità significa investire ogni giorno in prevenzione, controllo e presenza sul territorio. Il rinvenimento di questi mezzi è il risultato di un lavoro costante e capillare che merita il nostro più sincero ringraziamento agli agenti della Polizia Locale», dichiara l’Amministrazione comunale.

L’attività ordinaria di presidio del territorio si integra con i servizi straordinari ad alto impatto, organizzati periodicamente in collaborazione con le altre Forze di Polizia. L’ultimo intervento si è svolto nella giornata di ieri e rappresenta il quarto servizio ad alto impatto realizzato nelle ultime settimane, a conferma di un’azione coordinata e continuativa per prevenire fenomeni di criminalità e degrado.

I cittadini che abbiano subito il furto o lo smarrimento di una bicicletta, di una e-bike o di un monopattino elettrico sono invitati a contattare il Comando di Polizia Locale di Colico, fornendo ogni elemento utile all’identificazione del mezzo, come la descrizione, l’eventuale denuncia di furto, il numero di telaio, fotografie o altri dettagli.

Le informazioni consentiranno agli agenti di effettuare gli accertamenti necessari e procedere alla restituzione ai legittimi proprietari.

Polizia Locale di Colico

Telefono: 0341 934720

Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30

Email: polizialocale@comune.colico.lc.it