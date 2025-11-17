Colico, bambino sparito ritrovato grazie alla Polizia Locale

Un episodio che poteva trasformarsi in un incubo per una famiglia di Piacenza si è concluso con un sospiro di sollievo a Colico. Sabato 15 novembre 2025, nel tardo pomeriggio, un bambino italiano di 12 anni, smarrito, è stato rintracciato nei pressi della stazione della cittadina grazie all’intervento tempestivo della Polizia Locale guidata dal comandante Edoardo di Cesare, impegnata in controlli sul territorio per la prevenzione dei furti in abitazione.

La scomparsa del ragazzo era già stata denunciata alla Stazione Carabinieri locale, e la preoccupazione dei familiari cresceva di minuto in minuto.

Gli agenti, dopo aver ricevuto la segnalazione alla centrale operativa, hanno subito preso in carico il minore, mettendolo in sicurezza e assicurandosi che fosse al sicuro. Dopo le doverose verifiche e segnalazioni di rito, il bambino è stato riaffidato ai genitori, tra la gioia e la gratitudine della famiglia.

Sono ancora in corso accertamenti, condotti nel più stretto riserbo, per scongiurare l’ipotesi di sottrazione di minore, a tutela del bambino e del segreto d’indagine. Per questo motivo, non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni o dettagli.

“Desidero esprimere un sentito plauso agli agenti della Polizia Locale per il tempestivo intervento e la grande professionalità dimostrata – dichiara il Sindaco Monica Gilardi – un’azione che conferma la costante attenzione e dedizione delle nostre forze nella tutela della sicurezza e del benessere della comunità.”