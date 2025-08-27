schianto

Incidente avvenuto oggi, mercoledì 27 agosto 2025: sul posto soccorsi, Carabinieri, Vigili del Fuoco e due elicotteri

Momenti di grande tensione oggi, mercoledì 27 agosto 2025, a Colico, dove poco prima delle 11 un grave incidente stradale ha coinvolto sei persone, tra cui due bambini molto piccoli, di 1 e 4 anni. Lo scontro è avvenuto in via Nazionale Nord 25, quando l’auto di una famiglia tedesca si è ribaltata dopo essersi scontrata con un’altra utilitaria.

Colico, auto si ribalta in via Nazionale Nord: sei feriti, tra cui due bambini piccoli

Subito dopo l’incidente sono stati attivati i soccorsi in codice rosso, la massima priorità prevista in caso di coinvolgimento di minori, e sul posto sono arrivati rapidamente i Carabinieri del Comando di Lecco, i Vigili del Fuoco di Sondrio e il Soccorso Stradale Quadroni di Sorico.

Per garantire un intervento completo, sono stati mobilitati dall'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza diversi mezzi di soccorso: due ambulanze con il personale della Croce Rossa di Colico e della Croce Rossa di Morbegno un mezzo di soccorso avanzato di 2° livello (MSA2) e due elisoccorso decollati da Bergamo e da Sondrio tutti diretti verso l’ospedale.

Le operazioni di assistenza, al momento, sono ancora in corso e, per alcuni feriti, è stato attivato il codice giallo durante il trasporto.

Tra le persone coinvolte ci sono un uomo di 20 anni, un uomo di 25, un uomo di 30, una donna di 30 e, come detto, una bambina di 4 anni e il bambino di 1 anno.