Si è conclusa fortunatamente con un lieto fine la vicenda di Anita C., la ragazza di 14 anni, residente a Colico di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri, lunedì 16 novembre, dopo il suo allontanamento dall’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.
Colico, ritrovata la 14enne scomparsa dall’ospedale di Lecco: è tornata a casa
La giovane ha fatto rientro a casa, mettendo così fine alle preoccupazioni per la sua scomparsa.
Era stata la Prefettura di Lecco a lanciare un appello per ritrovarla, diffondendo una comunicazione con la richiesta di collaborazione e le informazioni utili alle ricerche.
L’allontanamento dall’ospedale era avvenuto intorno alle 13.45 di lunedì 16 novembre 2026. La vicenda si è dunque risolta positivamente e la ragazza è tornata a casa.