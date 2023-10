Cinque cacciatori multati dalla Polizia provinciale di Lecco: quetso il bilancio a meno di un mese dall'apertura della stagione di caccia sul nostro territio.

Anche per quest’anno infatti dal via della stagione venatoria 2023-2024 a oggi gli agenti della Polizia provinciale, insieme ai guardiacaccia volontari, sono impegnati sul territorio per i controlli necessari a garantire il rispetto delle regole e un corretto prelievo venatorio.

Dalla giornata di apertura del 17 settembre scorso sono stati svolti numerosi servizi dedicati, in particolare sono stati controllati 77 cacciatori ed elevati 5 verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa per violazione delle leggi sulla caccia.

A oggi sono state dispiegate 13 pattuglie da due operatori, per un totale di 180 ore uomo.

Proseguiranno nei giorni a venire appositi servizi a scopo preventivo.