Ciclista si schianta contro una Panda: 63enne in condizioni serie FOTO

Ciclista si schianta contro una Panda: 63enne in condizioni serie. Paura nella mattina di oggi, domenica 10 gennaio 2021 per un biker rimasto ferito a Montevecchia. L’uomo è stato stabilizzato sul posto prima di essere trasferito in ospedale in codice giallo: le sue condizioni sarebbero quindi serie, ma fortunatamente con critiche. Nell’impatto con la vettura il 63enne ha riportato un trauma cranico.

Ciclista si schianta contro una Panda: 63enne in condizioni serie

La dinamica del brutto incidente, avvenuto intorno alle 11 in via Belvedere, la strada che porta in alta collina a Montevecchia, è al vaglio degli agenti della Questura di Lecco che sono intervenuti sul posto insieme ai sanitari. Secondo una prima ricostruzione il ciclista stava percorrendo la strada in discesa quando si è scontrato con un’auto, una Fiat Panda, che probabilmente stava impostando la manovra per svoltare dietro la chiesa. L’incidente infatti è avvenuto proprio davanti alla parrocchiale.

Inizialmente si è temuto il poggio tanto che la centrale operativa dell’Agenzia regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato sul posto, con il codice rosso di massima gravità, gli uomini del 118 a bordo dell’auto medica e i volontari della Croce Bianca di Merate. Non solo ma per velocizzare le operazioni di cura del ferito è stata fatta alzare in volo anche la eliambulanza decollata da Milano.

L’elicottero è poi atterrato poco distante dal municipio del paese. Come detto il ciclista, che si è scontrato grande violenza con l’auto, è stato stabilizzato e quindi è stato caricato sull’ambulanza che lo ha accompagnato fino all’elicottero che lo ha poi portato in ospedale all’ospedale di Varese.