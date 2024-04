Ciclista cade in zona impervia a Consonno, recuperato dai Vigili del fuoco. E’ successo nella serata di venerdì 5 aprile in via Belvedere a Olginate, lungo la strada che porta alla rinomata località abbandonata.

Il ciclista è un ragazzo di 26 anni, caduto per ragioni che dovranno essere vagliate dalle forze dell’ordine intervenute in una zona impervia, non raggiungibile dalle ambulanze.

I Vigili del fuoco di Lecco hanno perciò coinvolto la squadra speleo alpina fluviale per riuscire a mettere in salvo il ciclista 26enne ferito.

Soccorso in codice giallo, di media entità, è stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco con la conferma del codice giallo.