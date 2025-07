Viabilità

L'intervento, previsto dal 21 al 25 luglio, comporterà chiusure notturne e senso unico alternato

Il Ponte di Brivio sarà chiuso durante le ore notturne per permettere ai tecnici di effettuare un’ispezione straordinaria, parte del piano di riqualificazione della struttura. Al momento, però, non è ancora stata definita una data certa per l’avvio dei lavori, attesi da tempo dalla cittadinanza, ma sono state stabilite le date di chiusra notturna per queste analisi straordinarie.

Chiusura notturna del Ponte di Brivio per ispezioni straordinarie: disagi alla viabilità

A disporre la chiusura è stata Anas, che ha emesso un’ordinanza inviata martedì 15 luglio 2025 ai Comuni di Brivio e Cisano Bergamasco. L’intervento sarà eseguito da una società specializzata con sede a Trieste.

Nel dettaglio, dal 21 al 25 luglio 2025 sarà attivato un senso unico alternato tra le 21.00 e le 23.00, mentre dalle 23.00 alle 4.00 del mattino il transito sul ponte sarà completamente vietato.

Tale provvedimento comporterà inevitabili disagi alla circolazione, soprattutto per gli automobilisti che si spostano tra le aree del Meratese, della Val San Martino e dell’Isola Bergamasca.