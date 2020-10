Chiusura notturna al transito sul ponte San Michele

La Provincia di Lecco ha disposto la chiusura totale al transito in orario notturno della strada provinciale 54 in corrispondenza del ponte San Michele sul fiume Adda tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda per lavori di Rete ferroviaria italiana.

Leggi l’ordinanza.

Chiude il ponte San Michele

Continuano infatti i lavori sul Ponte di Paderno e per consentire l’ attività di carico e scarico delle attrezzature da ponteggio a servizio dell’arco si rendono necessarie nuove chiusure in programma per 4 notti ovvero 07, 13, 16 e 20 ottobre 202o. Il traffico sarà inibito nella fascia oraria tra mezzanotte e le 4.30 del mattino successivo.