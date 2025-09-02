E’ stata fissata per il pomeriggio di domani, mercoledì 3 settembre 2025, l’operazione di disinfestazione straordinaria nelle aree pubbliche di Viale Rimembranze a Dervio a seguito di un sospetto caso di Dengue causato da zanzara. L’intervento è previsto indicativamente a partire dalle 13:30.
Caso sospetto di Dengue: mercoledì la disinfestazione a Dervio
L’intervento riguarderà le zone pubbliche entro un raggio di circa 200 metri, comprendendo anche Via Don Invernizzi, Via Matteotti (SP72), Via Penati, Via alla Gera e il Cimitero. I tecnici decideranno, durante le operazioni, quali punti dell’area indicata trattare effettivamente.
Il Comune diretto dal sindaco Stefano Cassinelli precisa che la disinfestazione non potrà essere effettuata su proprietà private, in quanto non è legalmente possibile. I cittadini che possiedono giardini o aree condominiali e desiderano un trattamento dovranno rivolgersi direttamente a un’azienda certificata.
Per garantire la sicurezza durante l’intervento, si consiglia di tenere le finestre chiuse per circa due ore dopo la disinfestazione e di evitare il consumo di frutta e ortaggi coltivati nelle zone trattate per almeno quindici giorni.
È inoltre opportuno proteggere gli animali domestici e non lasciare panni stesi o oggetti di uso comune, come giocattoli, all’aperto durante l’intervento.
Anche se le aree trattate sono esclusivamente pubbliche, i prodotti vaporizzati possono raggiungere parzialmente le proprietà private, rendendo quindi auspicabile adottare tutte le precauzioni indicate.
Il Comune rassicura che, rispettando queste norme, non ci sono rischi per i cittadini.