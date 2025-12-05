L’attività ha permesso di identificare 70 persone e controllare 53 autovetture.

Nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre 2025 i Carabinieri della Compagnia di Merate, su disposizione del Comando Provinciale di Lecco, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio mirato a contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle aree boschive di Nibionno.

L’operazione ha interessato in particolare le aree verdi che costeggiano la SS36, note per essere frequentate da spacciatori e consumatori. Le pattuglie si sono avvalse del supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Casatenovo e del Reparto a Cavallo del Parco di Monza, fondamentale per raggiungere zone particolarmente impervie e alcuni casolari abbandonati spesso utilizzati come rifugio.

Carabinieri a cavallo smantellano quattro bivacchi nei boschi della droga

Durante i controlli sono stati individuati e smantellati quattro bivacchi utilizzati come punti di appoggio per l’attività di spaccio. Parallelamente, i militari hanno proceduto alla verifica dei frequentatori della zona, molti dei quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Mentre le unità a cavallo si occupavano del pattugliamento interno delle aree boschive, i Carabinieri della Compagnia di Merate hanno predisposto posti di controllo lungo le arterie principali. L’attività ha permesso di identificare 70 persone e controllare 53 autovetture.

L’operazione rientra in un più ampio programma di monitoraggio e repressione delle attività illecite nei boschi della Brianza, volto a limitare il fenomeno dello spaccio e a restituire sicurezza ai cittadini.