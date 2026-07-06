Setacciate le aree boschive di Cassago Brianza, Oggiono e Galbiate. Identificate 76 persone, controllati 51 veicoli e sette soggetti sottoposti a misure restrittive domiciliari

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive del territorio lecchese. I Carabinieri della Compagnia di Merate hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio concentrando l’attenzione sui boschi di Cassago Brianza, Oggiono e Galbiate, zone da tempo monitorate dalle forze dell’ordine.

Carabinieri a cavallo nei boschi: controlli straordinari contro lo spaccio

L’operazione aveva l’obiettivo di prevenire e reprimere eventuali attività di spaccio. Per l’occasione i militari della territoriale sono stati affiancati da una squadra del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma, che ha consentito di presidiare con maggiore efficacia anche le aree più impervie.

La presenza delle pattuglie miste, a piedi e a cavallo, non è passata inosservata tra i numerosi frequentatori dei boschi. Nel corso del servizio sono state identificate 76 persone, mentre nelle strade limitrofe alle aree boschive sono stati controllati 51 veicoli.

I militari hanno inoltre effettuato verifiche sugli avventori di alcuni bar di Cassago Brianza e controllato sette persone sottoposte a misure restrittive domiciliari, nell’ambito delle attività di vigilanza sul territorio.

L’Arma dei Carabinieri ha fatto sapere che i servizi straordinari di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e contrastare il fenomeno dello spaccio nelle aree boschive della provincia.