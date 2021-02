Car sharing elettrico: sono 8 i Comuni lecchesi che hanno adottato E-Vai Public

Sono 40 i Comuni lombardi, 8 dei quali nella provincia di Lecco, che finora hanno adottato E-Vai Public, il servizio di car sharing elettrico promosso da E-Vai, società del Gruppo FNM. Il modello prevede la condivisione di vetture elettriche tra Amministrazioni comunali o enti pubblici e cittadini, che può avvenire in fasce orarie distinte e compatibili tra loro. Il servizio è stato inaugurato oggi a San Giuliano Milanese (Mi) dall’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, insieme al presidente di FNM Andrea Gibelli e al sindaco di San Giuliano Milanese Marco Segala.

Car sharing elettrico

“E-Vai Public – dichiara l’assessore regionale Terzi – rappresenta un’innovazione lombarda nel campo della sharing mobility. Da un lato, attraverso questo servizio, le Amministrazioni comunali sostituiscono le vecchie auto del proprio parco con mezzi elettrici, abbattendo l’impatto ambientale della flotta comunale e offrendo un servizio aggiuntivo alla cittadinanza, spesso in Comuni che non sarebbero stati raggiunti dai grandi operatori del settore. Dall’altro lato, i cittadini possono utilizzare un’auto che non inquina per le proprie esigenze di mobilità magari senza assumersi i costi dell’acquisto di una seconda auto di proprietà. Si tratta di un modello che può essere applicato in realtà di ogni dimensione, dai centri capoluogo di Provincia ai piccoli paesi di montagna”.

Andrea Gibelli, presidente di FNM

“In tutto il territorio lombardo, e in particolare nell’area milanese – aggiunge Andrea Gibelli, presidente di FNM – è in forte crescita la domanda di una mobilità sostenibile che sappia rispondere alle esigenze di spostamento dei cittadini, in un’area caratterizzata dalla diffusa presenza di centri abitativi e attività industriali. L’amministrazione comunale di San Giuliano si è dimostrata particolarmente sensibile a queste istanze adottando la soluzione Public di E-Vai per rendere più sostenibile il parco vetture comunale e offrire ai cittadini un servizio aggiuntivo semplice ed efficace per raggiungere velocemente Milano o muoversi in tutta la regione, grazie alla rete di E-Vai Point, contenendo le emissioni di Co2.”

Marco Segala, sindaco di San Giuliano Milanese

“La mobilità sostenibile – spiega Marco Segala, sindaco di San Giuliano Milanese – rappresenta un importante asset per la nostra Amministrazione. È con grande soddisfazione che inauguriamo il servizio di car sharing E-Vai Public profondamente convinti che per promuovere la mobilità sostenibile sia necessario partire da azioni concrete capaci di avere un impatto diretto sui comportamenti e sulle abitudini quotidiane dei singoli. Il nuovo servizio gestito da E-Vai ci consente di adottare un parco macchine ecologico, di introdurre nell’ente nuove prassi ecosostenibili e di offrire, al contempo, ai cittadini un’alternativa green per i propri spostamenti. Ci auguriamo che il servizio che partirà in via sperimentale in una sola zona della città, possa a breve arrivare a coprire anche le altre frazioni di San Giuliano”.

Tutti i Comuni che hanno aderito

Bergamo

Bellano

Biassono

Bollate

Borgo Virgilio

Busto Arsizio

Calolziocorte

Canonica D’Adda

Castiraga Vidardo

Costa Serina

Covo

Crema

Dalmine

Domaso

Dossena

Esino Lario

Galbiate

Lierna

Maccagno con Pino e Veddasca

Mandello del Lario

Mantova

Marudo

Meda

Merate

Monza

Nembro

Orio al Serio

Osnago

Ospitaletto

Palazzolo sull’Oglio

Pian Camuno

Pregnana Milanese

Rovato

San Giuliano Milanese

Somma Lombardo

Tradate

Travedona Monate

Trezzano sul Naviglio

Val Brembilla

Villa D’Almé