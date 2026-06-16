Caos treni sulla Tirano -Lecco-Milano: treno fermo e guasto alla linea elettrica, ritardi fino a 40 minuti

Mattinata difficile per i pendolari: cancellazioni, variazioni di percorso e autobus sostitutivi tra Sondrio e Tirano

Mattinata di forti disagi per i viaggiatori delle linee ferroviarie Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, Bergamo-Carnate-Milano e Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi, dove la circolazione risulta pesantemente rallentata a causa di un treno fermo nella stazione di Calolziocorte-Olginate e di un guasto alla linea elettrica.

Caos treni sulla Lecco-Milano: treno fermo e guasto alla linea elettrica, ritardi fino a 40 minuti

La situazione, segnalata fin dalle prime ore della giornata di oggi, martedì 16 giugno, ha provocato ritardi medi di circa 40 minuti, oltre a numerose cancellazioni e variazioni di percorso.

Per limitare i disagi ai passeggeri, dalle ore 10.15 è stato attivato un servizio di autobus sostitutivo tra Sondrio e Tirano, con fermata in tutte le stazioni intermedie.

Sulla linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano alcuni convogli effettuano fermate straordinarie. Tra questi i treni 2813 (Sondrio-Milano Centrale), 2815 e 2819 (Tirano-Milano Centrale), che fermano in tutte le stazioni comprese tra Lecco e Carnate Usmate. Anche il treno 2814 da Milano Centrale a Tirano effettua tutte le fermate tra Carnate Usmate e Lecco.

Numerose, però, anche le cancellazioni. Soppressi i treni 2821 e 2823 da Tirano verso Milano Centrale, oltre ai convogli 2812 e 2816 da Milano Centrale verso Tirano.

Pesanti ripercussioni anche sulla linea Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi. Il treno 24826 da Milano Porta Garibaldi a Lecco termina la corsa a Carnate Usmate, mentre il 24821 da Lecco a Milano Porta Garibaldi si ferma a Lecco Maggianico. Il treno 24829 parte invece da Carnate Usmate e il 24837 termina la corsa a Monza.

L’elenco delle cancellazioni è particolarmente lungo: risultano soppressi diversi convogli in entrambe le direzioni tra Milano Porta Garibaldi e Lecco, con inevitabili ripercussioni sui pendolari diretti verso il capoluogo lombardo e sulla mobilità dell’intero territorio lecchese.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. Trenord invita i viaggiatori a verificare in tempo reale lo stato del proprio treno tramite l’App ufficiale e il sito internet nella sezione dedicata alla ricerca dei treni e agli aggiornamenti sulla circolazione.