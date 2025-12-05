Camion sfonda il guard rail e precipita sulla Lecco Bergamo: autista in codice rosso. Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 7.30 di oggi, venerdì 5 dicembre 2025 a Cisano Bergamasco, sul curvone che da Levata porta in centro paese, a poca distanza dal confine con la parte bassa di Monte Marenzo. In quel tratto di strada nei mesi scorsi si verificò un incidente mortale).

Camion sfonda il guard rail e precipita sulla Lecco Bergamo: autista in codice rosso

Per motivi ancora al vaglio delle autorità, il mezzo, diretto verso il centro del paese, ha sfondato il guardrail ed è precipitato in una scarpata. Il camion ha riportato ingenti danni, mentre l’autista, un uomo di 51 anni, ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi avanzati, tra cui un Mezzo Soccorso Avanzato di 2° livello (MSA2), diverse ambulanze di base e l’elisoccorso, tutti in codice rosso. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal 112 di Zogno, dal Comando Provinciale di Bergamo e dal Soreu ALPI.

L’incidente ha provocato lunghe code a Cisano e nei comuni limitrofi, causando disagi alla circolazione nelle prime ore del mattino. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire le cause dell’uscita di strada del camion.