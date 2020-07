Camion sbaglia manovra e si incastra: intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, giovedì 16 luglio 2020 lungo la strada Provinciale 53, la strada che collega Perego a Sirtori.

Camion sbaglia manovra e si incastra

Il grosso auto articolato, che trasportava materiale ferroso, forse a causa di una manovra errata p per un guasto è rimasto completamente bloccato, rendendo impossibile il transito degli altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per risolvere la situazione e mettere in sicurezza la zona. Nel frattempo la strada è rimasta chiusa al traffico.