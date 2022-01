Camion bloccato alla rotonda: traffico paralizzato sulla provinciale

Merate

Sta mandando letteralmente in tilt la circolazione l'avaria subita, intorno alle 13 di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, da un mezzo pesante che stava percorrendo la strada provinciale da Calco in direzione Merate. Il grosso autoarticolato è rimasto fermo all'altezza della rotatoria all'incrocio tra la Sp 342 dir e via Verdi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del comando di Polizia Locale e anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate. Forze dell'ordine e pompieri stanno cercando di risolvere la situazione per permettere il defluire del traffico che nel frattempo ha subito forti rallentamenti. In zona infatti si sono formate lunghe code.