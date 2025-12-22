Camion bloccato alla rotonda di Chiuso paralizza il traffico: mattinata di caos sulla Lecco–Bergamo

Lunedì 22 dicembre 2025 si è aperto con una mattinata di vero caos per gli automobilisti sulla Lecco–Bergamo. Un camion rimasto bloccato alla rotatoria di Chiuso, all’altezza dello svincolo per il Bione, ha paralizzato il traffico, causando code chilometriche e rallentamenti significativi in direzione del capoluogo.

Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante, proveniente da Bergamo e diretto a Sondrio, si sarebbe fermato in salita intorno alle 7, rimanendo incastrato sulla rotatoria e impedendo il passaggio degli altri veicoli. Le ripercussioni della situazione si sono fatte sentire non solo sul lato di Calolziocorte, ma anche su quello di Olginate, trasformando la strada provinciale in un lungo serpentone di auto costrette a procedere a passo d’uomo.

Il traffico intenso in questa zona era già un problema noto, soprattutto nelle ore di punta, ma l’incidente di questa mattina ha esasperato ulteriormente la situazione, creando disagi a pendolari e automobilisti diretti verso il centro di Lecco.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia locale di Lecco e i Carabinieri di Calolziocorte, impegnati a coordinare la viabilità e a gestire la rimozione del camion. Le operazioni sono ancora in corso e si prevede che il traffico possa tornare alla normalità solo nelle prossime ore.

Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione e a considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori rallentamenti. La situazione di oggi è un ulteriore campanello d’allarme sulla necessità di intervenire per migliorare la circolazione sulle arterie principali della provincia, soprattutto durante le ore di punta.

Mario Stojanovic