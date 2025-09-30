Un inicden5te “bestiale” ha creato code e rallentamenti nella primissima mattinata di oggi, martedì 30 settembre 2025 con un cavallo investito al sottopasso di Sala di Calolziocorte.

Calolziocorte: cavallo investito al sottopasso di Sala

Una vettura in transito in direzione Bergamo, subito dopo il sottopasso ferroviario di frazione Sala, ha urtato un cavallo che probabilmente era scappato dal suo recinto insieme a un puledro. L’animale è rimasto ferito a terra, mentre il puledro è rimasto nei dintorni in attesa dei soccorsi.

Il conducente dell’auto, un giovane, non ha riportato ferite, ma il veicolo ha subito alcune ammaccature.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha provocato rallentamenti e code, aggravati dall’ora di punta lungo la trafficata arteria Lecco-Bergamo.