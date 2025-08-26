Calolziocorte: 25enne ferito con arma bianca all’alba

Momenti di tensione all’alba di oggi, martedì 26 agosto 2025 a Calolziocorte in via Santi Cosma e Damiano 70/C a Calolziocorte, dove si è verificato un episodio violento con arma bianca.

Calolziocorte: 25enne ferito con arma bianca

Secondo quanto riportato dai soccorritori, l’episodio si è verificato intorno alle 04:50 e ha coinvolto un giovane di 25 anni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Comando di Lecco, allertati dalla Soreu Laghi, insieme ai mezzi di soccorso.

In prima battuta si è temuto il peggio tanto che l’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto, con il codice rosso di massima gravità e a sirene spiegate, un Mezzo di Soccorso Avanzato. Mobilitata anche una ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio che, una volta stabilizzato, ha successivamente trasportato il giovane in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco, dove è arrivato intorno alle 05:20.

Le condizioni del ragazzo, seppur serie, non sembrerebbero critiche, ma il giovane rimane sotto osservazione. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione per chiarire le responsabilità e l’esatta natura dell’episodio.