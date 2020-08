Calcinacci dalla torre: intervento dei pompieri FOTO

Piovono calcinacci dalla torre di Merate. E il prevosto don Luigi Peraboni chiede l’intervento dei Vigili del fuoco.

Calcinacci dalla torre di Merate

E’ successo attorno alle 20 di ieri, mercoledì 29 luglio 2020. Dal “voltino” delle finestre della torre che si affaccia su piazza Prinetti, simbolo della città di Merate, si sono infatti staccati alcuni calcinacci che sono caduti sui balconcini sottostanti. Essendosi venuta a creare una situazione di potenziale pericolo per i passanti, il prevosto (torre e castello sono proprietà della parrocchia) ha chiesto ai Vigili del fuoco di intervenire per mettere la zona in sicurezza. E così è stato. L’intervento, spettacolare, ha catalizzato le attenzioni di tutta la piazza e si è concluso nel giro di qualche minuto.