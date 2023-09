Caduta fatale in bicicletta: muore 75enne

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 3 settembre 2023 nella zona del Lissolo, tra Sirtori e La Valletta Brianza dove un uomo di 75 anni è morto dopo una caduta in bicicletta.

Muore a 75 anni dopo una caduta in bicicletta

L'allarme che ha messo in moto la macchina dei soccorsi è stato lanciato da un amico dell'uomo intorno alle 10.25.

Subito la situazione è apparsa grave tanto che l'Agenzia Regionale di Emergenza e urgenza ha inviato nella zona boschiva, a sirene spiegate e con il codice rosso di massima gravità, l'ambulanza con a bordo i volontari della Croce Bianca di Merate. In zona erano presenti anche i soccorritori impegnati nella manifestazione Marathon Bike della Brianza.

Non solo ma per velocizzare le operazioni di cura e di ospedalizzazione del 75enne è stata fatta alzare in volo da Como, e dirottata in posto, anche l'eliambulanza con a bordo l'equipe medica.

La zona della tragedia

Purtroppo nonostante il dispiegamento di uomini e mezzi di soccorso per l'uomo, Giuseppe C. residente a Paderno Dugnano in provincia di Milano, non c'è stato nulla da fare. Ai medici non è rimasto che il triste compito di constatare il decesso.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine alle quali spetterà ricostruire con esattezza i contorni della tragedia.