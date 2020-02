Cade in bici nel bosco, adolescente ferito FOTO

Cade in bici nel bosco e rischia di farsi male seriamente. Se l’è cavata fortunatamente con ferite di lieve entità il 14enne che nel pomeriggio di oggi, sabato 22 febbraio 2020, è incappato in un brutto incidente nell’area boschiva di via San Rocco a Merate.

Cade in bici, ferito un adolescente

Stando alla ricostruzione dei fatti il ragazzo, che si trovava in compagnia di alcuni coetanei, era intento a percorrere i sentieri dell’area boschiva nei pressi del laghetto di San Rocco a Merate quando durante un salto ha perso il controllo della sua bicicletta ed è finito rovinosamente a terra. L’impatto è stato violento e la ferita al volto riportata ha fatto temere il peggio. La chiamata ai soccorsi è stata immediata e sul posto, nel giro di pochi minuti, si sono portate automedica e autoambulanza. Il ragazzino, però, fortunatamente ha poi ripreso conoscenza ed è stato soccorso, immobilizzato e trasportato in ospedale in codice giallo. Tanto spavento, insomma, ma nessuna ferita né lesione grave.