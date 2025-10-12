Si è temuto il peggio nel pomeriggio di oggi, domenica 12 ottobre 2025 , per un uomo di 74 anni caduto dalla scalinata di San Girolamo. Fortunatamente, le sue condizioni, seppur serie, non sono critiche.

Cade dalla scalinata di San Girolamo, paura per un uomo di 74 anni

L’incidente è avvenuto a Somasca, frazione di Vercurago, poco prima delle 16. L’uomo stava affrontando la scalinata in zona Valletta, nei pressi del santuario dedicato a San Girolamo e Emiliani. quando è caduto.

Inizialmente le sue condizioni avevano hanno estrema preoccupazione, tanto che la Centrale Operativa di Areu ha inviato a Somasca, con codice rosso di massima gravità, un’ambulanza con a bordo Volontari del Soccorso di Calolziocorte e un’auto medica.

Mobilitati anche i Vigili del Fuoco di Lecco: una squadra speleo-alpino-fluviale è stata infatti inviata a supporto del personale del 118.

Sul posto i sanitari hanno stabilizzato il 74enne. L’uomo è stato trasferito, con la barella apposita, sul fuoristrada dei Vigili del Fuoco e poi trasportato all’ambulanza, che lo ha portato all’ospedale Manzoni di Lecco. All’uomo è stato assegnato il codice giallo: le sue condizioni, quindi, seppur serie, non sono critiche.