Ancora una tragedia ha colpito il Ponte San Michele, il viadotto che collega Paderno e Calusco d’Adda e che negli anni è stato teatro di diversi episodi drammatici.
La vicenda si è verificata nella notte tra giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio 2026, quando una donna di 56 anni ha perso la vita dopo essersi recata sul ponte. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe raggiunto la struttura e si sarebbe poi lasciata cadere nel vuoto, in un gesto volontario.
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Cadavere di una donna rinvenuto nell’Adda
Le operazioni di soccorso sono scattate dopo il ritrovamento di un’autovettura riconducibile a una persona di cui era stata denunciata la scomparsa. A quel punto sono stati immediatamente allertati i Vigili del Fuoco.
Sul posto sono intervenute diverse squadre specializzate, con il supporto dei soccorritori fluviali e dei sommozzatori, impegnati nelle ricerche lungo il corso del fiume Adda. Nel corso delle operazioni è stato individuato un corpo in acqua, successivamente recuperato.
Il recupero della salma è avvenuto intorno alle ore 7 del mattino. Il corpo è stato poi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà ora svolgere i necessari accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e completare le verifiche del caso.
Ponte San Michele torna così nuovamente al centro delle cronache per un episodio che ha profondamente scosso la comunità locale.