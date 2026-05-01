Ancora una tragedia ha colpito il Ponte San Michele, il viadotto che collega Paderno e Calusco d’Adda e che negli anni è stato teatro di diversi episodi drammatici.

La vicenda si è verificata nella notte tra giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio 2026, quando una donna di 56 anni ha perso la vita dopo essersi recata sul ponte. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe raggiunto la struttura e si sarebbe poi lasciata cadere nel vuoto, in un gesto volontario.

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Cadavere di una donna rinvenuto nell’Adda

Le operazioni di soccorso sono scattate dopo il ritrovamento di un’autovettura riconducibile a una persona di cui era stata denunciata la scomparsa. A quel punto sono stati immediatamente allertati i Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenute diverse squadre specializzate, con il supporto dei soccorritori fluviali e dei sommozzatori, impegnati nelle ricerche lungo il corso del fiume Adda. Nel corso delle operazioni è stato individuato un corpo in acqua, successivamente recuperato.

Il recupero della salma è avvenuto intorno alle ore 7 del mattino. Il corpo è stato poi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà ora svolgere i necessari accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e completare le verifiche del caso.

Ponte San Michele torna così nuovamente al centro delle cronache per un episodio che ha profondamente scosso la comunità locale.