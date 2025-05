Boom di segnalazioni a Lecco tramite l’applicazione YouPol: nei primi cinque mesi del 2025 sono stati registrati 103 interventi grazie all’applicativo, a fronte delle 32 segnalazioni dello stesso periodo del 2024. Un incremento pari al +222%, che evidenzia l’impatto crescente della piattaforma digitale nel rapporto tra cittadini e Polizia di Stato.

Bullismo, droga e violenza a Lecco: segnalazioni YouPol triplicate nel 2025

Lanciata nel 2017 come strumento per contrastare bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti, YouPol si è evoluta nel tempo, includendo anche la possibilità di segnalare casi di violenza domestica, esigenza emersa con forza durante la pandemia. L’app è accessibile via smartphone, tablet o computer e consente l’invio di messaggi e immagini alle centrali operative delle Questure, anche in forma anonima.

Tra i punti di forza vi è infatti la protezione dell’identità del cittadino, che può inviare la segnalazione scegliendo tra le voci “bullismo”, “droga”, “violenza domestica” o “altro”. È disponibile in più lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo), rendendo il servizio accessibile anche a utenti non italiani.

A Lecco, l’applicazione è operativa tramite la Sala Operativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) della Questura, dove operatori qualificati gestiscono le segnalazioni in tempo reale. Il significativo aumento nel numero di segnalazioni ricevute nel 2025 dimostra una maggiore consapevolezza e fiducia dei cittadini nei confronti di questa modalità “smart” di contatto con le forze dell’ordine.

È importante sottolineare che YouPol non sostituisce il Numero Unico di Emergenza 112, ma rappresenta una risorsa complementare, efficace soprattutto in situazioni in cui l’interazione diretta o telefonica può risultare difficile o pericolosa.

Il dato lecchese conferma quindi un trend positivo sia in termini di digitalizzazione dei servizi di sicurezza sia nel rafforzamento del rapporto tra istituzioni e cittadinanza, contribuendo in modo concreto alla prevenzione e al contrasto di fenomeni criminali che colpiscono soprattutto i più giovani e le fasce più vulnerabili della popolazione.