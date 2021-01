Bulciago piange Camilla Panzeri, studentessa al Bertacchi di Lecco, aveva solo 16 anni

A Bulciago una giovane vita spezzata, quella della 16enne Camilla Panzeri, che abitava a Bulciago con la famiglia e che è scomparsa nella notte di oggi, domenica 3 gennaio 2021.

Bulciago piange Camilla Panzeri

Come riportano i colleghi di primamerate.it, Camilla da oltre un anno combatteva contro una brutta malattia, che aveva sempre affrontato con grande coraggio e determinazione. La giovane studentessa abitava in paese con il papà Mario, molto conosciuto perché attivo in parrocchia e volontario del Piedibus, e mamma Anna. La ragazza aveva un fratello più grande, Alessandro. In paese la 16enne era molto benvoluta e in diverse occasioni si era data da fare in parrocchia e come chierichetta. Dolce e gentile, lascia nella comunità in cui è nata e cresciuta un grande dolore. “Non c’è nulla che si possa dire dopo la scomparsa di una ragazza di 16 anni. Non ci sono parole, voglio solo mandare un grande abbraccio alla sua famiglia” ha commentato con commozione il sindaco Luca Cattaneo.

I funerali di Camilla si terranno in chiesa parrocchiale a Bulciago nella mattinata di martedì.