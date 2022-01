Brusco frontale a Casatenovo, un'auto prende fuoco

Nella notte

Intervengono i Vigili del fuoco del distaccamento di Merate

Un brusco frontale a Casatenovo nelle prime ore di questa giornata. Una delle due auto ha preso fuoco: richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco. Articolo ripreso da primamerate.

Brusco frontale a Casatenovo

Nelle prime ore di questa giornata, domenica 30 gennaio 2022, intorno alle 4.45, è scattato l'allarme per un frontale tra due auto a Casatenovo. Una delle due autovetture ha poi preso fuoco, richiedendo l'immediato intervento dei Vigili del fuoco di Lecco, tramite il distaccamento di Merate. Allertati anche i soccorsi: sul posto la croce bianca di Besana, quella di Merate e un'auto medica.

L'intervento dei Vigili del fuoco

Per spegnere l'incendio i Vigili del fuoco di Lecco, tramite il distaccamento di Merate, sono intervenuti con due automezzi. Fortunatamente, gli occupanti della vettura in fiamme sono riusciti ad uscire dal veicolo appena in tempo. Le operazioni di soccorso tecnico sono durate circa due ore.

I soccorsi

Come già detto, i viaggiatori che si trovavano sull'auto andata in fiamme sono riusciti a scampare il peggio appena in tempo. I soccorsi si sono occupati di stabilizzare le persone coinvolte che, stando alle primissime informazioni ricevute, sono due: una donna di 23 anni e un uomo di 24. Entrambi, fortunatamente non in condizioni gravissime, sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale, uno al Manzoni di Lecco, l'altro al S. Gerardo di Monza

