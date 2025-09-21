Un sabato che doveva profumare di festa si è trasformato in una notte di morte. A Brivio, lungo via per Airuno, due giovani di 21 anni hanno perso la vita nella tarda serata di ieri, sabato 20 settembre 2025, falciate da un veicolo mentre camminavano sul bordo della strada.

Brivio, sabato sera di sangue: due ragazze travolte e uccise a 21 anni

Erano da poco passate le 22 quando tre amiche, lasciata l’auto nel parcheggio della palestra, si stavano incamminando verso il centro del paese, dove i festeggiamenti riempivano di musica e luci le vie. Ma la spensieratezza di quei passi è stata spazzata via in un attimo: un veicolo, condotto da un uomo di 34 anni, le ha raggiunte alle spalle. L’impatto è stato tremendo. Due di loro non hanno avuto scampo. La terza, ventenne, è rimasta illesa ma sotto choc, soccorsa e affidata alle cure dei sanitari.

La macchina dei soccorsi si è mossa immediatamente: due ambulanze, due automediche e persino l’elisoccorso, atterrato in un prato poco distante. Ma ogni tentativo si è rivelato vano: per le due ragazze non c’è stato nulla da fare, la vita si è spenta sul ciglio di quella strada maledetta.

Via per Airuno è stata chiusa per ore, trasformata in uno scenario di dolore. Carabinieri e Polizia Locale hanno lavorato fino a tarda notte per ricostruire la dinamica e raccogliere testimonianze. Intanto, attorno a quei corpi coperti da lenzuoli bianchi, il silenzio è calato come una condanna, interrompendo di colpo il respiro della festa e lasciando un’intera comunità piegata dal lutto.