Brivio piange il consigliere ed ex vicesindaco Lorenzo Mazzoleni

Il 56enne è stato trovato morto in casa

Lutto per il consigliere ed ex vicesindaco di Brivio Lorenzo Mazzoleni: questa mattina, mercoledì 20 agosto 2025, il 56enne è stato trovato morto in casa. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica e Carabinieri.

L'allarme era scattato questa mattina alle 10.40 circa e in via Airuno a Brivio si erano precipitate un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Lecco. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.

Purtroppo il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 56enne. Le forze dell'ordine stanno cercando di fare chiarezza sulla drammatica vicenda, ma non si esclude che possa trattarsi di un gesto estremo.

Mazzoleni era ingegnere e attualmente capogruppo di maggioranza in Consiglio, dopo essere stato, nel primo mandato del sindaco Federico Airoldi, il suo vice. Lascia la moglie e tre figli.