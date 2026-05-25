Un incendio di grandi proporzioni ha interessato nel primo pomeriggio di lunedì 25 maggio 2026 il deposito dell’impresa edile Bolis, situato a Beverate di Brivio.

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Brivio: maxi incendio distrugge un deposito edile a Beverate

Il rogo è divampato in via Prada e, intorno alle 14.30, ha generato una lunga colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del fuoco, giunti sul posto dai distaccamenti di Merate e Valmadrera, oltre che dal comando provinciale di Lecco.

Per motivi di sicurezza, in via precauzionale è stata inviata anche un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini in codice rosso, anche se alla fine non si è reso necessario alcun intervento sanitario.

L’area è stata messa in sicurezza e la strada chiusa al traffico dai Carabinieri della stazione di Brivio, intervenuti per gestire la viabilità e il pericolo. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.