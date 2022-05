Sirene di notte

Raffica di interventi di sanitari e forze dell'ordine. Pompieri mobilitati all'alba

Quella tra sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 è stata una notte di sangue. L'episodio più grave si è verificato a Cassago Brianza con una moto che ha travolto dei ragazzi a piedi e due persone (un giovane di 19 anni e il motociclista che di anni ne ha 54) sono finite in ospedale in codice rosso . Ma quello intorno alle 22 non è stato purtroppo l'unico intervento di sanitari e forze dell'ordine.

Botte, alcol e incidenti: sabato notte di sangue. Terribile schianto in moto a Olginate

Sirene spiegate poco prima dell'una a Olginate dove due persone, un 49enne e una 50enne, sono rimasti feriti cadendo da una moto. L'incidente è avvenuto in via Sant'Agnese, in centro paese, p0co prima dell'incrocio con la strada che porta in Villa Sirtori. Sul posto la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato l'auto medica con a bordo gli uomini del 118 e due ambulanza dei volontari di Olgiate Molgora e Calolzio. Entrambi i feriti, che hanno riportato traumi alle gambe, sono stati trasportati al Manzoni in codice giallo, quindi in condizioni serie ma fortunatamente non critiche.

Un altro incidente motociclistico una ventina di minuti dopo l'una in Valsassina, a Casargo. A rimanere ferita in via Italia una ragazza di 31 anni, anche lei trasportata all'ospedale di Lecco in codice giallo.

E' stato invece portato al Mandic di Merate per accertamenti il 19enne che nel cuore della notte, intorno alle 3, si è sentito male in un locale a Osnago, in via Statale. Quando i soccorritori sono giunti sul posto si sono subito resi conto che presentava i sintomi di una intossicazione da alcol. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.

Sanitari forze dell'ordine e Vigili del fuoco mobilitati anche all'alba per due diversi interventi: il primo intorno alle 6.15 a Varenna per una aggressione in via 4 Novembre in cui ad avere la peggio è stato un ragazzo di 22 anni che è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice verde e il secondo intorno alle 7 a Merate dove un'auto con a bordo una donna di 37 anni è uscita fuori strada andando a sbattere. E' successo in viale Verdi. Fortunatamente la malcapitata non ha riportato traumi e per lei non si è reso necessario il trasporto in ospedale.