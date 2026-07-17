Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio 2026 sulla provincia di Lecco, colpendo con particolare intensità il territorio del Meratese e provocando numerosi disagi. Le precipitazioni, accompagnate da forti raffiche di vento, hanno interessato soprattutto i comuni di Merate e Robbiate, dove si sono registrate le maggiori criticità e si è resa necessaria l’immediata attivazione della macchina dei soccorsi.

Maltempo a Lecco, violenta bomba d’acqua sul Meratese: 30 interventi dei Vigili del Fuoco

Complessivamente sono stati effettuati 30 interventi per far fronte alle conseguenze del violento nubifragio. Per gestire l’emergenza sono state mobilitate nove squadre dei Vigili del Fuoco: tre provenienti dal Comando Provinciale di Lecco, tre dal distaccamento di Merate e altre tre dal distaccamento di Valmadrera, impegnate contemporaneamente nelle diverse richieste di soccorso arrivate dal territorio.

L’episodio più grave si è verificato nel territorio comunale di Robbiate, dove una pianta di grandi dimensioni è crollata a causa della furia del vento e della pioggia. L’albero è precipitato sulla carreggiata, determinando la chiusura totale della strada e abbattendo i cavi della linea elettrica, con la conseguente interruzione della fornitura di energia nella zona.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno operando in stretta collaborazione con i tecnici della rete elettrica. Le operazioni sono finalizzate alla rimozione dell’albero, alla messa in sicurezza dell’area, al ripristino della viabilità e della linea elettrica, così da consentire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.

Nel resto della provincia gli interventi hanno riguardato situazioni di minore entità, riconducibili principalmente ad allagamenti localizzati, rami pericolanti e piccoli sgomberi di detriti dalle sedi stradali e dalle aree interessate dal maltempo.

La situazione è costantemente monitorata dai Vigili del Fuoco, che continuano a presidiare il territorio per rispondere a eventuali nuove richieste di intervento e garantire la sicurezza della popolazione dopo il violento episodio di maltempo che ha interessato il Lecchese.