Un incubo per chi soffre di claustrofobia. Una "benedizione" per chi cerca una scusa per saltare un appuntamento al quale non voleva presentarsi. Non sappiamo come abbia vissuto "l'incidente" il 60enne che nella mattinata di oggi, giovedì 23 settembre 2021 è rimasto bloccato nel bagno del centro commerciale a Merate. Quel che è certo è che, sia nell'una che nell'altra ipotesi, il "sequestro di persona" si è risolto nel giro di pochi minuti grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.

Bloccato nel bagno del centro commerciale, "liberato" dai pompieri

Il singolare episodio come detto è avvenuto all'interno dell'Adda Center di via Bergamo una manciata di minuti prima delle 11 di questa mattina. Un cliente del centro commerciale si è recato alla toilette situata a fianco della tabaccheria e quando è entrato si è reso conto che all'interno di uno dei bagni c'era una persona che non riusciva più a uscire.

Porta bloccata, nulla da fare: dopo diversi tentativi di forzare la serratura non è rimasta altra scelta che chiamare i pompieri che sono giunti sul posto e hanno "salvato" il 60enne intrappolato. Intervento rapido e a lieto fine con il 60enne che dopo "essersi liberato"... è stato liberato.