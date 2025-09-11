I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco hanno eseguito un'importante operazione antidroga e contro il traffico di armi, portando all'arresto di cinque persone, tra cui il noto trapper Zaccaria Mouhib, meglio conosciuto come "Baby Gang".

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecco, ha visto l’impiego di numerosi militari e unità specializzate.

Blitz antidroga e armi: 5 arresti, tra cui il trapper Baby Gang

L’operazione, secondo le prime informazioni, avuto luogo in diverse località della provincia e in particolare nella zona di Calolziocorte.

La conferenza stampa indetta per le 11:30 di oggi, giovedì 11 settembre 2025, Comando Provinciale di Lecco, alla presenza del Procuratore della Repubblica Dott. Ezio Domenico Basso, fornirà ulteriori dettagli sull’operazione e sugli sviluppi dell’inchiesta.

Baby Gang, trapper lecchese cresciuto proprio a Calolzio, è già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a violazioni di misure cautelari.

Nei mesi scorsi è stato condannato in via definitiva a una pena di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni. La sentenza della Corte di Cassaziobne riguarda un la sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, nei pressi di Corso Como a Milano, durante la quale due cittadini senegalesi rimasero feriti.

