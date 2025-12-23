Un 37enne residente in provincia di Lecco è stato segnalato al Prefetto di Monza dopo essere stato trovato in possesso di 1,5 grammi di cocaina a Briosco.

Beccato con la cocaina: lecchese segnalato in Brianza

Il fatto, come riportano i colleghi di Primammonza.it è emerso durante un servizio straordinario dei Carabinieri, svolto nel pomeriggio di sabato 20 dicembre dalle Stazioni di Giussano, sotto il coordinamento della Compagnia di Seregno, mirato al controllo del territorio e al contrasto dei reati legati a droga e alcol.

In totale, sono stati controllati oltre 15 veicoli e identificate 45 persone. A Seregno, un sedicenne è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente, mentre due diciottenni sono stati segnalati alla Prefettura per possesso personale di hashish.

Durante i controlli, a Giussano e Seregno, cinque persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta, trovate in evidente stato di alterazione lungo la pubblica via.