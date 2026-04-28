I Carabinieri della Compagnia di Merate hanno tratto in arresto due persone in esecuzione di provvedimenti definitivi di condanna emessi dalla magistratura

Bancarotta fraudolenta e rapina: i Carabinieri della Compagnia di Merate hanno tratto in arresto due persone in esecuzione di provvedimenti definitivi di condanna emessi dalla magistratura.

Bancarotta fraudolenta e rapina: arrestati un 48enne italiano e un 21enne ivoriano

Il primo provvedimento, emesso dalla Corte di Appello di Milano, ha riguardato un imprenditore italiano di 48 anni, condannato per bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’uomo, che ha già scontato diversi periodi di detenzione in conseguenza della condanna per i

reati citati, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare a Missaglia per un ulteriore anno.

Il secondo provvedimento, emesso dal Tribunale di Monza, ha riguardato un cittadino ivoriano di 21 anni, condannato per una rapina commessa durante un viaggio in treno. A seguito della sentenza definitiva, l’uomo, che dovrà scontare una detenzione di un anno e sette mesi, è stato tradotto alla Casa circondariale di Lecco.