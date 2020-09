Bambina precipita in una buca inseguendo un gatto. Stava inseguendo un l’animale e, senza rendersene conto, è caduta in una buca, riportando alcune ferite fortunatamente non gravi. La vittima dell’incidente accaduto al cimitero di Pagnano, a Merate, alle 19 di questa sera, giovedì 3 settembre 2020, è una bimba di 10 anni.

Bambina precipita in una buca inseguendo un gatto

Stando alla ricostruzione dei fatti la bambina si era messa all’inseguimento di un gattino e per raggiungerlo avrebbe scavalcato la recinzione di una cappella del cimitero, senza rendersi conto che in quel punto c’era una buca piuttosto profonda coperta, pare, da un pannello. La bimba ci è caduta dentro, facendo temere il peggio ai parenti che erano con lei in quel momento. Sul posto sono sopraggiunti in codice rosso, dunque con estrema urgenza, un’autoambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora e un’automedica. Le condizioni della piccola sono tuttavia sembrate meno serie del previsto. E’ stata trasportata in ospedale in codice giallo.