Auto si schianta e si ribalta, in ospedale una bambina di 3 anni FOTO

Un’auto si schianta e si ribalta e purtroppo una bambina di 3 anni finisce in ospedale. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 10 aprile 2021, a Calusco d’Adda.

Auto si schianta e si ribalta

Un brutto incidente ha avuto luogo intorno alle 17.15 di ieri, sabato 10 aprile 2021, all’incrocio tra via dei Mille e via Rivierasca a Calusco d’Adda. Come riportato anche dai colleghi di primamerate, una Jeep blu si stava dirigendo da Solza verso il centro di Calusco, mentre la Nissan Qashqai grigia stava viaggiando in direzione opposta. Ferme entrambe al semaforo rosso, una volta scattato il verde la Jeep è andata a schiantarsi contro la Nissan che stava girando in via dei Mille. Lo scontro ha causato il ribaltamento dell’auto e per estrarre la donna di 44 anni e la bambina di 3 che erano al suo interno sono intervenuti alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena.

Sul posto tre ambulanze e i Vigili del Fuoco

Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Madone, un’ambulanza del Soccorso Cisanese, un’ambulanza della Croce Rossa di Bonate e un’altra ancora dall’ospedale di Lecco. La donna di 44 anni coinvolta nello schianto è stata portata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo, mentre la figlia è stata trasportata al Policlinico San Pietro ma solo per degli accertamenti. Per il 33enne alla guida della Jeep, invece, non è stato necessario alcun trasporto.