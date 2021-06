Auto pirata tampona una utilitaria e fugge: ferito un anziano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 di oggi, lunedì 14 giugno 2021 a Robbiate.

Al vaglio delle forze dell'ordine l'esatta dinamica del sinistro ma secondo le prime informazioni raccolte sul posto l'automobilista rimasto ferito, un ottantenne, avrebbe raccontato di essere stato violentemente colpito da un'auto che dopo l'incidente, invece di fermarsi, si sarebbe allontanata velocemente.

Le due auto stavano viaggiando entrambe lungo via Bergamo dirette verso l'impianto semaforico di Robbiate Paderno. Gli automobilisti in transito hanno chiesto aiuto e sul posto la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato i volontari di Calusco e gli uomini del 118.

Mentre le forze dell'ordine si sono attivate per ricostruire quanto successo e individuare il presunto pirata, i sanitari hanno stabilizzato l'80enne ferito prima di trasportarlo in ospedale. Fortunatamente l'uomo non versa in gravi condizioni.