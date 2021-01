Auto in fiamme in un box: rogo domato dai Vigili del Fuoco FOTO

Attimi di preoccupazione intorno alle 13 di oggi, lunedì 4 gennaio 2021 a Santa Maria Hoè per un’auto in fiamme in un box. Fortunatamente le fiamme sono state domate in breve tempo dai Vigili del Fuoco e non risultano perone ferite o intossicate ma i danni sono ingenti.

Auto in fiamme in un box: rogo domato dai Vigili del Fuoco

Al vaglio dei tecnici dei pompieri l’origine dell’incendio, anche se secondo le prime informazioni sembra che possa essere esclusa la matrice dolosa. Quel che è certo è che le fiamme si sono sviluppate in un box coperto situato all’esterno di una abitazione in via Della Salute a Santa Maria, poco distante dalla frazione Monticello di Olgiate Molgora.

L’incendio ha divorato la parte anteriore dell’utilitaria che si trovava all’interno della rimessa. Subito è stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono precipitati sul posto con diversi mezzi e in breve tempo hanno estinto l’incendio prima che si potesse propagare creando ulteriori danneggiamenti.