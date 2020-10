Auto contro moto: 36enne soccorso in condizioni serie – FOTO

Auto contro moto: un giovane centauro di 36 anni soccorso in codice rosso. L’incidente si è verificato poco dopo le 15 di oggi, domenica 25 ottobre 2020, a Casatenovo.

Come riporta primamerate.it, lo scontro si è verificato in via Roma, di fronte al ristorante Roma, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 25 ottobre. Ad avere la peggio è stato il centauro, un giovane di 36 anni. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi che sono giunti sul posto in codice rosso anche con l’elisoccorso. Fortunatamente, dopo le prime cure, la situazione si è rivelata essere meno grave del previsto e il giovane è stato trasportato in ospedale a bordo dell’elisoccorso, decollato dal prato di via Don Milani, in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Ai Carabinieri spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.