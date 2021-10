Auto a fuoco in un garage

MERATE

E' successo nella serata di ieri, venerdì, in un condominio di via De Gasperi.

Attimi di paura nella serata di ieri in via De Gasperi a Merate, dove poco dopo le 19 si è verificata un'esplosione in un garage, con le fiamme che hanno avvolto un'auto.

Auto a fuoco a Merate

Due mezzi dei Vigili del fuoco sono intervenuti in via De Gasperi a Merate, dove poco dopo le 19 di ieri, venerdì 22 ottobre 2021, un'auto ha preso fuoco in seguito a un'esplosione avvenuta nel box di un condominio. La chiamata è partita dai residenti, che allarmati dal rumore dello scoppio, hanno subito chiesto l'intervento dei pompieri. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. Non è nota al momento l'entità del danno.