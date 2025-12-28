Ausiliario del traffico: 1.500 multe in 11 mesi per sosta non pagata

Bilancio dell’attività dell’ausiliario del traffico durante la seduta di Consiglio comunale di giovedì nell’ambito del question time presentato dal gruppo di minoranza Prospettive per Merate.

Ausiliario del traffico, il sindaco: “In 11 mesi circa 1500 sanzioni per sosta non pagata”

A fornire i dati è stato il sindaco Mattia Salvioni, chiamato a rispondere dopo alcune segnalazioni emerse in città sul comportamento dell’ausiliario, figura operativa da fine 2024 e spesso giudicata eccessivamente rigida dagli automobilisti. Nel dettaglio, Salvioni ha riferito che nei primi undici mesi dell’anno l’operatore ha elevato circa 1.500 sanzioni per mancato pagamento della sosta.

Un numero che, secondo quanto spiegato dal primo cittadino, va letto alla luce del volume complessivo delle soste, che tra il 1° gennaio e il 30 novembre sono state circa 88mila, esclusi gli abbonamenti. Le contravvenzioni rappresentano quindi poco più dell’1,5% del totale, un dato che l’Amministrazione considera contenuto rispetto all’uso complessivo degli stalli a pagamento.

Nel corso della risposta è stato inoltre ricordato che in alcune aree centrali, tra cui piazza Prinetti, è attiva la mezz’ora gratuita di sosta, utilizzabile due volte al giorno, e che una quota significativa degli utenti usufruisce di questa possibilità senza incorrere in alcun pagamento.

Il consigliere Alfredo Casaletto, pur dichiarandosi soddisfatto delle spiegazioni ricevute, ha sottolineato come l’ausiliario del traffico, pur operando per una società privata, svolga di fatto una funzione pubblica. Da qui la richiesta di un approccio improntato a maggiore chiarezza e dialogo con i cittadini, soprattutto in presenza di eventuali problemi tecnici legati ai parcometri.

Sempre sul tema della sosta, durante la discussione sul bilancio di previsione è intervenuto anche il capogruppo di Noi Merate, Dario Perego, che ha sollevato la questione delle modalità di pagamento. Attualmente il ticket va acquistato all’inizio della sosta. Secondo Perego andrebbe invece valutata l’introduzione di un sistema che consenta di pagare al termine del parcheggio, in base al tempo effettivamente utilizzato.