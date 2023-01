Aumentati i furti nelle farmacie lecchesi: fenomeno sotto la lente

Il fenomeno dei furti ai danni delle farmacie è stato al centro dell'attenzione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto, questa mattina, dal Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio. Alla riunione, cui hanno partecipato il Presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il Vice Sindaco del Comune di Lecco Simona Piazza ed il Comandante della Polizia Locale del Capoluogo Monica Porta, è intervenuto anche il Presidente di Federfarma Lecco Andrea Braguti che si è fatto portavoce delle preoccupazioni degli operatori del settore, a seguito dei recenti episodi verificatisi negli ultimi mesi ed, in particolare, dalla fine dello scorso mese di agosto.

Aumentati i furti nelle farmacie lecchesi

Negli ultimi mesi si è, infatti, registrato un significativo incremento dei reati, diversamente da quanto accaduto nel precedente triennio (2019-2021), nel corso del quale era stato denunciato un solo furto.

Nel 2022sono stati commessi undici furti, per cinque dei quali sono stati individuati gli autori. Anche nei primi giorni di quest'anno, si è verificato un episodio, peraltro subito scoperto. E' successo a Lierna dove un minorenne che ha effettuato due colpi, uno nella farmacia del paese e uno in un bar, è stato arrestato.

"Dall’approfondimento svolto è emerso come alcune azioni sono state attuate nell’arco della stessa notte, frutto di un’attività criminale “mordi e fuggi” rivolta verso obiettivi evidentemente ritenuti particolarmente appetibili, anche in relazione alle non sempre idonee misure di difesa passiva, poste a protezione dei relativi esercizi - spiegano dalla Prefettura - Dall’incontro è scaturita, pertanto, la raccomandazione di implementare i sistemi di videosorveglianza e di rafforzare le misure antieffrazione". Proprio da questo punto di vista il il Presidente di Federfarma Lecco ha assicurato la più ampia sensibilizzazione degli operatori del settore per l'adozione di più efficaci misure di protezione.

Il Prefetto Pomponio

“I risultati dell'azione di contrasto, che hanno consentito di individuare i responsabili di circa la metà dei furti commessi - ha sottolineato il Prefetto - rappresentano un evidente segnale dell'attenzione al fenomeno, che continuerà ad essere elevata nei prossimi mesi e che, unitamente al rafforzamento delle misure di difesa passiva da parte dei titolari delle farmacie, si confida possano avere un importante effetto deterrente”.