Attenzione alla fake news sui positivi al supermercato. La notizia circola sul web e sta toccando diverse zone l’Italia, anche la Lombardia.

Attenzione alla fake news sui positivi al supermercato

Un medico di base che va a fare la spesa al supermercato e tra le corsie trova un suo paziente che ha assistito negli ultimi giorni perché positivo al Covid. Premuroso si rivolge al direttore dell’esercizio commerciale che prontamente, tramite comunicazione con gli altoparlanti, chiede al paziente positivo di presentarsi al punto accoglienza. Ebbene, poco dopo si presentano in sei. Una storia incredibile che sta circolando in queste ore in Brianza e per cui ci sarebbe da preoccuparsi non poco se non fosse che è del tutto falsa.

I precedenti nei giorni scorsi

Una fake news dunque, circolata nei giorni scorsi anche in altre zone d’Italia. A Bari ad esempio, pochi giorni fa, si è sparsa la stessa voce, smentita tempestivamente dal direttore del supermercato incriminato nel frattempo tempestato di chiamate e richieste di chiarimenti.

A Firenze invece, sempre a fine marzo, il copione è stato leggermente modificato: in questo caso si trattava di una cliente che aveva scovato al supermercato una sua conoscente che doveva essere in quarantena. E così dopo l’avviso del direttore del negozio questo avrebbe chiuso l’esercizio e chiamato la Polizia locale per identificare tutti i presenti scoprendo che tra le corsie altre 20 persone che dovevano essere in quarantena.

Notizia assolutamente falsa, che in un tam tam circolato via web si è sparsa anche in altre zone della città coinvolgendo altri punti vendita locali. La fake news, che verrebbe veicolata anche attraverso un messaggio audio su WhatsApp, in queste ore ha raggiunto anche a Milano.