Nuovi problemi giudiziari per Mouhib Zaccaria, noto al pubblico come Baby Gang. A pochi giorni dalla recente condanna per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa, il rapper lecchese è nuovamente al centro di un’operazione delle forze dell’ordine.

Armi, rapina e maltrattamenti: arrestato di nuovo Baby Gang

Nelle ultime ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco hanno dato esecuzione a diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere, accompagnate da numerose perquisizioni. Tra la notte e l’alba di oggi, martedì 17 marzo 2026, sono scese in campo diverse unità con le squadre cinofile utilizzate per la ricerca di eventuali armi e sostanze stupefacenti.

Più di un centinaio i militari impegnati. Non solo, ma in azione anche un elicottero che ha fatto a lungo la spola tra Calolziocorte e Lecco destando la preoccupazione della popolazione.

L’operazione coinvolge, oltre allo stesso artista cresciuto a Calolziocorte, anche alcune persone a lui ritenute vicine. Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’indagine riguarda reati gravi tra cui detenzione e uso di armi, rapina e maltrattamenti.

Al momento, i dettagli dell’indagine non sono ancora stati resi noti. Maggiori informazioni verranno fornite nel corso della conferenza stampa prevista per le ore 11 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco.

All’incontro con la stampa sarà presente anche il Procuratore della Repubblica di Lecco, Ezio Domenico Basso, che illustrerà gli sviluppi dell’operazione e le ipotesi investigative.

La vicenda rappresenta l’ennesimo capitolo giudiziario per il giovane rapper, già finito più volte sotto i riflettori per questioni legate alla giustizia.