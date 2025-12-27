Arcidiocesi di Milano: tutte le celebrazioni di fine anno. Impegnato nel viaggio missionario in Zambia, in programma dal 25 dicembre al 5 gennaio, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, verrà sostituito dai suoi vicari in alcune solenni celebrazioni previste tra Natale e Capodanno. In particolare, domenica 28 dicembre, alle 11, nel Duomo di Milano si celebrerà la Messa di chiusura del Giubileo a livello diocesano: in tutte le Chiese locali, infatti, l’Anno santo terminerà domenica prossima, per poi chiudersi in Vaticano il 6 gennaio.

A presiedere la Messa sarà mons. Franco Agnesi, Vicario generale: a concelebrare saranno parroci e rettori delle 15 chiese giubilari diocesane e i canonici del Capitolo della Cattedrale. La Messa sarà trasmessa in diretta sul portale chiesadimilano.it e sul canale YouTube della Diocesi.

A fare da filo conduttore tra l’apertura e la conclusione del Giubileo sarà la Croce della Chiesa dalle Genti, che domenica sarà esposta sull’altare del Duomo. L’Anno Santo, a livello diocesano, si era infatti inaugurato il 29 dicembre 2024 con una processione dalla Basilica di Santo Stefano, parrocchia dei migranti, durante la quale ogni rappresentante delle comunità di migranti presenti in Diocesi aveva portato a turno la Croce per le vie del centro. Il rito conclusivo, invece, vedrà la partecipazione del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, richiamando così la dimensione universale del cammino giubilare della Chiesa ambrosiana.

La Messa conclusiva sarà anche l’occasione per rilanciare, durante il momento delle offerte, il progetto di microcredito sociale promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Caritas Italiana come impegno caritativo giubilare. La Chiesa ambrosiana ha aderito all’iniziativa “Mi Fido di Noi”, uno strumento che permette di offrire prestiti a tasso zero a persone escluse dal credito tradizionale. Le somme restituite rientrano nel fondo per aiutare altri beneficiari e sostenere, oltre al prestito, un percorso di accompagnamento e responsabilizzazione. Per questo progetto la Diocesi ha già stanziato 500mila euro provenienti dai fondi dell’8xmille, una cifra destinata a crescere dato che la colletta proseguirà anche oltre la chiusura dell’Anno santo.

Il cammino giubilare della Diocesi di Milano si chiude con dati significativi, sebbene parziali perché riferiti esclusivamente ai gruppi organizzati. Sono circa 13mila i pellegrini partiti da Milano per Roma, mentre si stima che siano stati 120mila i fedeli che hanno fatto visita alle 15 chiese giubilari diocesane. Tra i pellegrinaggi più rilevanti si segnalano quello diocesano degli adulti, nel mese di marzo, e quello degli adolescenti, ad aprile. Numerosa anche la presenza in Diocesi di gruppi provenienti dall’estero: dai cinque pellegrini giunti da Betlemme ai quattrocento arrivati dalla Croazia.

Mercoledì 31 dicembre si svolgeranno i tradizionali riti di fine anno, con il canto di ringraziamento del Te Deum. Alle 16, al Pio Albergo Trivulzio (via Trivulzio 15), la celebrazione sarà presieduta da mons. Giuseppe Vegezzi, Vescovo ausiliare e Vicario episcopale per la Zona I (Milano); alle 18, nella parrocchia di Santa Maria della Scala in San Fedele (piazza San Fedele 4), presiederà mons. Franco Agnesi.

Infine, in occasione della Giornata mondiale per la pace, giovedì 1° gennaio, alla Messa in Duomo delle 17.30 parteciperanno, come da tradizione, anche i rappresentanti delle diverse confessioni cristiane della città, membri del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano. La celebrazione sarà presieduta da mons. Vegezzi con la predicazione di mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale. La Messa sarà trasmessa in diretta sul portale chiesadimilano.it e sul canale YouTube della Diocesi.